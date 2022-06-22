Бухарест, 22 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Сбой в работе одной из моделей широко разрекламированного в Румынии «Европейского светофора», расположенной на железнодорожном переезде, стал причиной транспортного коллапса в узде Арад на западе страны. Об этом 22 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Железная дорога

По предварительным данным, из-за короткого замыкания в системе электроники были закрыты основные магистрали железной дороги, соединяющие Арад со столицей страны Бухарестом, а также десятки автомобильных путей, пересекающих указанное направление. В ряде регионов общее расстояние автомобильных пробок превысило 200 км.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается руководство Железных дорог Румынии (CFR).

Напомним, система «Европейский светофор», предполагающая улучшение качества подачи визуальных сигналов на железной дороге, была принята в Румынии в 2020-м году.