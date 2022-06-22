Владикавказ, , 09:18 — REGNUM Российская сторона обустроила на границе в Грузией новый таможенный пункт возле КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

В ведомстве отметили, что новый пункт открыт в результате договорённостей Москвы и Еревана. Там в сутки планируется обслуживать до 250 автомобилей.

«Указанное регулирование окажет положительное влияние на повышение пропускной способности КПП, устранение скоплений машин и надлежащее управление сформировавшимися очередями», — отметили в министерстве.

Напомним, между Арменией и Россией действует единственный сухопутный маршрут — через Грузию. После того, как торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, нагрузка на «Верхний Ларс» резко выросла из-за выросшего потока грузовиков из Турции. Это привело к длительному простаиванию грузовиков в ожидании очереди.