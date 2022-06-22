Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Франция и Германия могут лишиться лидерства в Евросоюзе из-за желания их руководителей найти компромисс в отношениях с Россией. Ведущая роль в ЕС может перейти к Польше, пишет издание Foreign Policy.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в поезде (сс) Официальный сайт премьер-министра Италии

По мнению аналитика Эоина Дреа, баланс сил внутри ЕС меняется из-за различий в подходах главных членов сообщества к России и из-за разногласий в представлениях о послевоенном мире. Германский канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон хотят наладить с Москвой партнёрские отношения, и это вызвало значительное недоверие к ним у стран Восточной Европы.

Портят репутацию Германии и Франции ещё и перебои в поставках Украине вооружений. Они ставят под сомнение твёрдость позиций Берлина и Парижа в условиях кризиса вокруг Украины. На фоне всего этого свои позиции может усилить Варшава, которую поддерживает внушительная часть ЕС.

«Для ЕС — в частности, для Парижа и Берлина — это может привести к большим неприятностям. <…> Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своего визита на Украину в непубличном разговоре старались убедить президента страны Владимира Зеленского пойти на компромисс с Россией и приступить к переговорам. Взамен, как утверждает газета Die Welt, лидеры обещали поддержать евроинтеграцию Украины.

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