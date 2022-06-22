Москва, , 09:16 — REGNUM Отношение русских к посюстороннему миру драматически отличается от представлений западных, именно поэтому русские не могут стать Западом, не растворившись в нем и не исчезнув, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Я твердо скажу, что уже принятие Русью православия и отстаивание православия породило специфические коды, ибо для православия чистилища нет. Есть рай и ад. Это католики выдумали чистилище, в православии этого нет, и это фундаментально меняет мировоззрение, отсутствие этой промежуточной зоны. Протестантизм фантастическим образом отделил потустороннее, божественное, трансцендентное, от здешней жизни, имманентного, и он заявил, что в здешней жизни благодати нет вообще, а значит, с нею можно разбираться как повар с картошкой», — заявил Кургинян.

Он отметил, что покуда в сознании протестанта данный мир, в котором мы живем, лишен благодати, то можно с ним делать все, что угодно. При этом вопрос о том, достигнешь ли ты благодати после смерти — это вопрос, решаемый высшими силами, а твои усилия годятся лишь на то, чтобы чуть-чуть подтвердить для себя твою богоизбранность. Русские же никогда не способны отказаться от того, в пределах здешнего мира существует богоявленное или трансцендентное, и все это стоит постигать.

«Но если стоит это все постигать, то нельзя это и трогать, это что-то, к чему надо относиться бережно. Это русское бережное отношение, оно бы и могло стать основой экологии XXI века. Потому что оно связано не только с тем, что надо это беречь, потому что надо этим дышать, оно связано с тем, что давайте это беречь, потому что оно не то, чем мнится, в нем есть благодать, в нем есть душа, в нем есть язык. Это и есть русские коды», — продолжил эксперт.

По его словам, эти коды не могли образоваться при другом рельефе, при другой природе, при другой истории, при другой религии и так далее. Русский язык и его специфика также глубоко входят в культурные коды русских. Поэтому, когда советник бывшего президента России Бориса Ельцина Анатолий Ракитов говорил о необходимости смены русских кодов, чтобы они стали западными, он фактически имел в виду уничтожение русскости как таковой.