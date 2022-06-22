Москва, 22 июня 2022, 09:16 — REGNUM Отношение русских к посюстороннему миру драматически отличается от представлений западных, именно поэтому русские не могут стать Западом, не растворившись в нем и не исчезнув, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.
Он отметил, что покуда в сознании протестанта данный мир, в котором мы живем, лишен благодати, то можно с ним делать все, что угодно. При этом вопрос о том, достигнешь ли ты благодати после смерти — это вопрос, решаемый высшими силами, а твои усилия годятся лишь на то, чтобы чуть-чуть подтвердить для себя твою богоизбранность. Русские же никогда не способны отказаться от того, в пределах здешнего мира существует богоявленное или трансцендентное, и все это стоит постигать.
По его словам, эти коды не могли образоваться при другом рельефе, при другой природе, при другой истории, при другой религии и так далее. Русский язык и его специфика также глубоко входят в культурные коды русских. Поэтому, когда советник бывшего президента России Бориса Ельцина Анатолий Ракитов говорил о необходимости смены русских кодов, чтобы они стали западными, он фактически имел в виду уничтожение русскости как таковой.