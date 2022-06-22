Майминский район, Алтай, , 09:15 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после побега осуждённого из колонии-поселения в Майминском районе Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 12 июня.

Побег Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР

В тот вечер один из сотрудников исправительного учреждения, в нарушение установленного порядка, отпустил заключённого без сопровождения из колонии на выполнение работ. Последний в результате не вернулся, совершив побег.

«18 июня в результате успешно проведенных сотрудниками региональных МВД и ОФСИН оперативно-розыскных мероприятий местонахождение 42-летнего жителя села Соузга Майминского района установлено, в настоящее время он возвращен в исправительное учреждение», — отметили в ведомстве.

Против беглеца возбуждено уголовное дело за побег из места лишения свободы. В свою очередь, отпустивший его сотрудник колонии стал фигурантом уголовного дела по статье «халатность».

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