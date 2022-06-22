Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Группа энтузиастов, разрабатывающая дополнение Community Patch к игре Mass Effect Legendary Edition, выпустила его версию 1.3. Об этом 22 июня сообщает портал DSOGaming.

Скриншот из сборника игр Mass Effect: Legendary Edition

Разработчики сообщили, что новый патч решает множество проблем ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) Mass Effect, которые до сих пор не устранила студия Bioware. Они, в частности, сообщили, что Community Patch 1.3 решает проблему неправильного переключения шлемов на экране отряда, исправляет ошибки отображения оружия и снаряжения персонажей, а также решает вопрос с некоторыми диалогами. С полным описанием обновления можно ознакомиться на странице проекта на сайте Mod DB.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая 2021 года, т.е. более года назад. Стоит отметить, что после выхода обновлённой версии игры многие геймеры обрушились с критикой на Bioware, обвинив студию в том, что она подошла к реализации проекта ремастеров трилогии Mass Effect спустя рукава и даже не удосужилась исправить многие ошибки оригинала.

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