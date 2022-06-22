Чита, , 09:13 — REGNUM В Забайкальском крае обильные осадки привели к подтоплениям. О том, как малые реки вышли из берегов, можно составить предоставление по видеокадрам, опубликованным ГУ МЧС РФ 22 июня 2022 года.

Наводнение в Забайкалье Губернатор Александр Осипов

Подтоплено 24 приусадебных участка и 2два жилых дома. В подтопленном районе работает аэромобильная группировка МЧС России в составе более 70 человек, 10 единиц автомобильной техники, и пять плавсредств.

Для мониторинга задействованы беспилотники. Организованы пункты временного размещения. Силами администрации организован подвоз питьевой воды.

Как сообщало ИА, четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.

Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3625615.html