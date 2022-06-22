МЧС показало кадры наводнения в Забайкалье
Чита, 22 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае обильные осадки привели к подтоплениям. О том, как малые реки вышли из берегов, можно составить предоставление по видеокадрам, опубликованным ГУ МЧС РФ 22 июня 2022 года.
Подтоплено 24 приусадебных участка и два жилых дома. В подтопленном районе работает аэромобильная группировка МЧС России в составе более 70 человек, 10 единиц автомобильной техники и пяти плавсредств.
Для мониторинга задействованы беспилотники. Организованы пункты временного размещения. Силами администрации организован подвоз питьевой воды.
Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.
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