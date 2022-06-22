Владивосток, , 09:13 — REGNUM Во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске идет активное благоустройство территорий по программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока». В этом году отремонтируют более 230 дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Благоустройство двора city-yaroslavl.ru

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Работа уже началась в 60 дворах.

Так, во Владивостоке по федеральной программе благоустраивают 45 территорий.

В Уссурийске завершена реконструкция трех дворов — все дворы приобрели современный вид, обустроены места отдыха для жителей разных возрастов.

В Артеме используют комплексный подход, когда в один проект объединены несколько дворовых территорий, расположенных рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «1000 дворов Дальнего Востока» на Чукотке в поселке Провидения летом появится новая современная детская площадка для игр и спорта.