Москва, , 09:13 — REGNUM Запрет на полёты в 11 российских аэропортов продлён до 30 июня, сообщили 22 июня в Росавиации.

Самолет

Прежние ограничения действовали до 24 июня. Режим был введён на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Закрыты воздушные гавани в южной и центральной частях страны — в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

В ведомстве рекомендуют пользоваться аэропортами других регионах. В частности, на юге России по-прежнему осуществляют авиаперевозки воздушные гавани Сочи и Ставропольского края.

Кроме того, в качестве альтернативы перелётам предлагается пользоваться железными дорогами — по указанным направлениям увеличено число рейсов.