Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM Режим ограничения полётов в Ростов-на-Дону продлён ещё на неделю. Такое решение принято авиационными властями, передаёт ИА REGNUM 22 июня.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Росавиация в целях безопасности продлила ограничения полётов в 11 аэропортов России, в том числе в международный аэропорт «Платов», до 30 июня.

Ранее аэропорт «Платов» прошёл проверку на предмет готовности возобновления работы. Воздушная гавань может вернуться к полноценной деятельности в течение двух недель после снятия ограничений на полёты.