Ростовскому аэропорту «Платов» продлили ограничение на полёты
Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Режим ограничения полётов в Ростов-на-Дону продлён ещё на неделю. Такое решение принято авиационными властями, передаёт ИА REGNUM 22 июня.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Аэропорт «Платов»
Росавиация в целях безопасности продлила ограничения полётов в 11 аэропортов России, в том числе в международный аэропорт «Платов», до 30 июня.
Ранее аэропорт «Платов» прошёл проверку на предмет готовности возобновления работы. Воздушная гавань может вернуться к полноценной деятельности в течение двух недель после снятия ограничений на полёты.