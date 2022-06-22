Минск, 22 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Казахстан рассчитывает, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечат доступ казахстанским товарам к инфраструктуре портов. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Это наиболее чувствительный вопрос для казахстанского бизнеса, без решения которого очень трудно оценить преимущества от ЕАЭС», — сказал Смаилов.

Он отметил, что правила международной торговли меняются, из-за чего нужно создавать новые маршруты. Казахстан готов в этом участвовать, если получит доступ к портам.

Смаилов также отметил, что замедлились темпы роста торговли между странами ЕАЭС. Если в 2021 году рост товарооборота составил 31%, то за четыре первых месяца 2022 года он увеличился «всего» на 5% в сравнении этим периодом 2021 года.