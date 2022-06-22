Москва, 22 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Запланированная индексация тарифа в «Яндекс. Заправках» может привести к повышению стоимости бензина, отметил сенатор Юрий Федоров.

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Заправка

Парламентарий сообщил, что направлены запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и главе Минэнерго Николаю Шульгинову.

По словам Федорова, владельцы АЗС заявили, что снова получили от «Яндекса» предупреждение о росте тарифов.

Один из владельцев АЗС рассказал «Известиям», что сервис разослал новые предупреждения в конце мая. Речь шла о подорожании стоимости услуг с 2,39 до 3,59% от сумм платежей за бензин через приложение. Тариф должен увеличиться с июня.

При этом телекоммуникационная компания указала на то, что выросшие операционные издержки из-за роста аудитории сервиса не позволяют больше откладывать выравнивание комиссии.

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