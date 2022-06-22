Бузулук, Оренбургская область, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела об ограблении ломбарда. Материалы переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Похищенные украшения пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, нападение на сотрудника ломбарда произошло в Бузулуке. Злоумышленник разбил молотком витрину и похитил две больших палетки с ювелирными украшениями. Угрожая расправой, грабитель потребовал от сотрудницы ломбарда ещё 2 тыс. рублей и скрылся. Ущерб оценили в 500 тыс. рублей.

Налётчика задержали в Самаре. Он пытался сдать похищенные украшения в ломбард.