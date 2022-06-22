Донецк, 22 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка. Об этом 22 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:42 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 13 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания многое сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине