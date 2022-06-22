Чита, 22 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло 22 июня на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите. Губернатор региона Александр Осипов обращаясь на митинге, в частности, отметил:

Правительство Забайкальского края Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в Забайкалье

«22 июня — важная дата для нашей страны. К сожалению, в ней большая доля горечи, потому что наш народ заплатил огромную цену человеческими жизнями. 175 тысяч забайкальцев ушли на фронты Великой Отечественной войны. Более 70 тысяч человек не вернулись в родные семьи. Наша страна в полную силу боролась с нацизмом в самой трагической войне. Так же происходит и сегодня. Сейчас на Украине в ходе специальной военной операции находятся наши вооруженные силы, которые столкнулись с этим явлением», — сказал губернатор.

Он выразил благодарность тем, кто ушел на поля сражений Великой Отечественной войны, кто ковал победу в тылу, детям войны.

«И, конечно, благодарим сегодня наших бойцов, которые повторно решают такую же задачу. Желаем им победы, успехов, желаем сохранить как можно больше своих жизней и жизней гражданского населения, а самое главное — защитить нашу страну и будущее наших с вами детей», — добавил Александр Осипов.

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания. Также в знак благодарности и скорби о тех, кто отдал жизни за свободу и независимость нашей Родины, к вечному огню возложили венки.

Орденом Мужества посмертно награжден рядовой Арсалан Бадмаев — герой, который проявил отвагу и самоотверженность в период проведения спецоперации. Награду из рук губернатора приняла мама Арсалана Ирина Бадмаева.

Отметим, рядовой Арсалан Ринчиндоржиевич Бадмаев родился 19 августа 2000 года в Чите. Окончил СОШ № 19, после 9-го класса поступил в Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса по специализации электрогазосварщик. После окончания техникума призван в ряды ВС РФ. Контракт подписал в ноябре 2019 года.

12 апреля 2022 года в ходе отражения контратаки превосходящих сил националистов Арсалан выстрелом из гранатомёта уничтожил группу пехоты противника. Это позволило не только отразить атаку, но и успешно продолжить наступление наших сил. В ходе сражения Арсалан Бадмаев получил ранение, несовместимое с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Александр Осипов на своей странице «ВКонтакте» рассказал об отваге забайкальского воина, проявленной во время спецоперации на Украине.

По его словам, Алексей Лиханов из с. Ундино-Поселье во время боя спас нескольких наших бойцов, оказал им помощь и отправил в полевой госпиталь. После его самого ранило и отбросило ударной волной в сторону от поля боя. Он сам оказал себе первую помощь, укрылся от врагов в канаве, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии.

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