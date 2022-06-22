Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM На Дальнем Востоке удачно стартовала лососевая путина — уже выловлено 8,3 тыс. тонн красной рыбы, что в три раза больше показателей 20 221 года и в 2,4 раза больше 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства.

Лосось

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Основной объём вылова даёт Камчатка — добыто уже 8 тыс. тонн рыбы.

Остальные дальневосточные регионы постепенно включаются в путину. В Хабаровске выловили уже 72,5 тонны лососей, что в разы больше показателей предыдущих лет (2021 год — 2,67 тонны, 2020 год — 1,17 тонны). На Чукотке добыли к 21 июня 3,6 тонны рыбы, в 2021 году к этому времени в округе путина ещё не началась.

Всего в 2022 году на Дальнем Востоке рекомендовано к вылову 322 тыс. тонн лососей, из них большая часть приходится на Камчатку — 150 тыс. тонн и Сахалин — 121 тыс. тон рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке. Таким образом предлагается бороться с браконьерством.