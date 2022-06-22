Омск, , 09:06 — REGNUM В Омской области подвели итоги весенней посевной кампании 2022 года. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, регион увеличил посевные площади на 40 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом.

Посевная Lenobl.ru

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофы, аграрии практически всех районов в посевной кампании этого года сработали успешно. Всего было засеяно более 2,7 млн га.

Яровые зерновые и зернобобовые посеяли на площади 1,9 млн га (на 11 тыс. га больше уровня 2021 года). Посев масличных проведён на площади 469,5 тыс. га (на 35 тыс. га больше). Овощи посажены на площади 5,1 тыс. га (на 0,7 тыс. га больше), картофель — на 20,9 тыс. га (на 1,1 тыс. га больше).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области завершилась посевная кампания.

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