Донецк, 22 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:42 с позиций в Песках обстрелян Киевский район Донецка. Выпущено 13 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ с позиций в Песках несколько раз обстреляли Донецк утром 22 июня.