Париж, , 09:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн, от отставки которой президент страны Эммануэль Макрон отказался, примет на следующей неделе председателей групп, недавно избранных в Национальную ассамблею. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

«Глава правительства на работе, она готовит в ближайшие дни вместе с правительством указы, которые мы должны издать», — подчеркнула Оливия Грегуар в конце встречи министров.

Во Франции прошли выборы в законодательные органы, которые привели к потере абсолютного большинства для лагеря президента.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по обороне палаты представителей Кипра одобрил сделку о покупке у Франции шести вертолетов Airbus, которые придут на замену российским Ми-35.

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