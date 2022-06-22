Париж, 22 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн, от отставки которой президент страны Эммануэль Макрон отказался, примет на следующей неделе председателей групп, недавно избранных в Национальную ассамблею. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Глава правительства на работе, она готовит в ближайшие дни вместе с правительством указы, которые мы должны издать», — подчеркнула Оливия Грегуар в конце встречи министров.

Во Франции прошли выборы в законодательные органы, которые привели к потере абсолютного большинства для лагеря президента.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по обороне палаты представителей Кипра одобрил сделку о покупке у Франции шести вертолетов Airbus, которые придут на замену российским Ми-35.