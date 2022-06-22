Самара, 22 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Подвиг героев, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, навеки останется в памяти как пример величайшей мужества, стойкости, самопожертвования и патриотизма. Об этом 22 июня сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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Он напомнил, что 81 год назад 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на Советский Союз. Началась самая кровопролитная самая страшная в истории страны и всего человечества война, отметил он.

«В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. На фронт ушли свыше полумиллиона куйбышевцев. С полей сражений не вернулся каждый второй. Их подвиг навеки останется в нашей памяти как пример величайшей мужества, стойкости, самопожертвования и патриотизма», — сообщил Азаров, напомнив, что в Самаре у монумента «Скорбящей Матери-Родине» более полувека горит Вечный огонь, который был зажжен в год 30-летия начала Великой Отечественной войны.

Он отметил, что с тех пор пламя Вечного огня ни разу не гасло. И оно не погаснет никогда, потому что Вечный огонь горит в наших сердцах, добавил он.

«Так было и так будет всегда. Победа остается для нас величайшей ценностью, источником национальной гордости, духовным стержнем нашего народа. И потому мы никогда не примиримся с возрождающимся на западных рубежах неонацизмом», — заявил глава региона.

Он отметил, что сейчас нет задачи важнее, чем защита людей, живущих на Донбассе, денацификация и демилитаризация Украины.

«Так же, как герои Великой Отечественной, российские солдаты и офицеры отважно и самоотверженно сражаются с неонацистами, достойно продолжая дело, начатое нашими отцами, дедами и прадедами», — подчеркнул он.

Азаров высказал слова благодарности ветеранам за то, что они подарили людям возможность жить, трудиться и растить детей под мирным небом.

«Низкий Вам поклон за все, что Вы сделали для страны, для наших современников и потомков. Вечная память павшим!» — сообщил он.