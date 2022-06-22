Пермь, 22 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Стоимость строительства нового зоопарка в Перми выросла на 600 млн рублей — до 5,99 млрд рублей. Об этом сообщают СМИ.

Scorpion saxena В зоопарке

Поправки в бюджет Прикамья о выделении дополнительных финансов рассмотрят 24 июня на заседании Заксобрания региона. Ранее расходы на реализацию проекта зоопарка планировались в объеме 5,39 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый зоопарк в Индустриальном районе Перми начали строить в 2017 году. Объект должны были ввести в строй в 2018 году. Однако сроки неоднократно сдвигались. При строительстве объекта выявили нарушения, часть строений оказались с дефектами. Проект оказался в центре скандала. По факту хищения денег при строительстве возбудили уголовное дело.

В результате заключенного мирового соглашения с подрядчиком возведены новые здания по новым проектам. Власти заявили. Что зоопарк откроют в 2023 году.