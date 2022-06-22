Грозный, 22 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Из Чечни в Иран могут запустить прямые авиарейсы. Вопросы об установлении авиасообщения были обсуждены в ходе рабочего визита в Чечню чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Было предложение установления авиасообщения между Тегераном и Грозным. Мы договорились, что с иранскими и российскими авиалиниями будем разговаривать, надеюсь, такое событие тоже произойдет и у нас будет прямая авиалиния», — цитирует ТАСС иранского посла в России.

Как отметил Казем Джалали, запуск авиарейсов станет интересными для иранских и чеченских предпринимателей, что поспособствует развитию экономических отношений. Кроме того, посол Ирана выразил заинтересованность в развитии туризма и закупке зерна в Чечне.

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