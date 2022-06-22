Селенгинский район, Бурятия, , 09:03 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали девять человек. Авария произошла вечером 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Предварительно установлено, женщина 1981 года рождения за рулём автомобиля Homda Rafaga при выезде с второстепенной дороги на федеральную трассу не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Nissan Tiida под управлением 25-летней девушки.

По данным минздрава республики, в результате происшествия пострадали девять человек, в том числе четыре ребёнка. Мальчик 2010 года и женщина 1985 год — пассажиры «Ниссана» и «Хонды» соответственно были госпитализированы в больницу.

«7 других пострадавших осмотрены врачами Гусиноозерской ЦРБ и направлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.