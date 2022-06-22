Токио, , 09:02 — REGNUM Соединенные Штаты и Великобритания многое сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он уточнил, что первые сигналы начались в октябре 2021 года, когда Киев запустил ударный беспилотник Байрактар.

«Это положило начало всему. Тогда президент России Владимир Путин понял, что удар может быть нанесен и по своему народу, и двинул войска. Но тут Америка стала провоцировать: «сейчас Россия нападет, сейчас Россия нападет», — цитирует его РИА Новости.

После этого страны «семерки» выступили с провокационными тезисами в адрес России.

«Все эти провокации идут от США и Великобритании. И Японии не нужно на это поддаваться», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.