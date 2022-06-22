Москва, 22 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В столице на платформе Московского инновационного кластера — i. moscow — заработал сервис для защиты авторских прав российских изобретателей, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Изобретатель

Сервис «Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности» поможет подобрать юридические компании и патентных поверенных, которые помогут всем желающим защитить их разработки.

Услуги для изобретателей предлагают специалисты, имеющие многолетний опыт по регистрации и охране интеллектуальных прав в разных сферах — от информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармацевтики до приборостроения, энергетики и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве расширили программу поддержки инноваторов и изобретателей, утвержденную в марте 2022 года.

Читайте подробнее: В Москве расширена программа поддержки инноваторов и изобретателей