Донецк, 22 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли несколько ударов по Донецку. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:10 с позиций в Песках ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм. В 8:20 — восемь снарядов. Ещё восемь — в 8:30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее удар по Донецку наносились в 7:45 и в 8:00.