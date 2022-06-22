Кемерово, , 09:05 — REGNUM Жители Кемерова накануне Дня памяти и скорби зажгли около полутора тысяч свечей в сквере возле ДК шахтёров. Из свечей они выложили образ труженицы тыла, сообщили в мэрии города.

Свечи Pavlofox

«В нашем городе в годы Великой Отечественной войны было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов, на их основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных, — напомнили в городской администрации. — Рабочие отливали корпуса для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд начинялся кемеровским порохом, в том числе знаменитые «Катюши». В годы войны город принял 12 тыловых эвакогоспиталей».

В акции «Огненные картины войны» участвовали волонтёры, молодёжные и детские общественные организации, горожане.