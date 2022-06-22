Казань, 22 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Делегация из Татарии на полях Петербургского международного экономического форума заключила 32 различных соглашений с другими участниками. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

«Только официально было проведено около 35 встреч, а также огромное количество рабочих, так сказать на ногах. По итогам форума было подписано 14 правительственных соглашений, а с учетом наших предприятий всего было заключено 32 договора», — уточнил он.

В настоящее время идет подсчет и корректировка общего бюджета всех заключенных соглашений, заключил министр.

ИА REGNUM напоминает, глава Татарии Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз».

Читайте также: Татария и Казахстан договорились о реализации геологоразведочного проекта

Читайте также: Соцсети в Татарии помогут вовлечению в сервисы госуслуг