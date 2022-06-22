Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена объявила о разработке новой политики, которая потребует от производителей сигарет снизить содержание никотина до уровня, не вызывающего привыкания, и этот шаг нанесет мощный удар по табачной индустрии, сообщает 22 июня France-Presse.

Борьба с курением

В случае успеха это может спасти миллионы жизней к концу века и сформировать будущее, в котором сигареты больше не будут вызывать зависимость и тяжелые болезни.

Управлению по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) предстоит разработать правила, которые, скорее всего, будут оспорены производителями.

«Никотин вызывает сильное привыкание, — сказал в своем заявлении комиссар FDA Роберт Кэлифф. — Если сигареты и другие сгораемые табачные изделия будут вызывать минимальное привыкание или не вызывать его, это поможет спасти жизни».

Ожидается, что процесс займет несколько лет и может быть отложен или сорван из-за судебных разбирательств или отменен будущей администрацией под давлением табачного лобби.

Хотя курение менее распространено в США, чем в Европе, и уже много лет снижается, оно по-прежнему является причиной 480 000 смертей в год в стране, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По данным FDA, около 12,5% всех взрослых жителей США курят сигареты.

«Американская ассоциация легких рада слышать, что готовится предложение по снижению уровня никотина в сигаретах, — сказал генеральный директор ассоциации Гарольд Виммер. — Снижение содержания никотина в сигаретах до уровня, не вызывающего привыкания, является важным шагом вперед для здоровья населения, и мы призываем FDA распространить это предложение на все табачные изделия, включая электронные сигареты».

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