Прокуратура заинтересовалась наводнением в Забайкалье
Чита, 22 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края с привлечением прокуроров районного уровня организовала проведение проверок по поступившей из оперативных служб информации об ухудшении гидрологической ситуации в Балейском, Могочинском, Оловяннинском, Сретенском и Шелопугинском районах в результате подъема уровня воды в реках, сообщает 22 июня телеграм-канал надзорного ведомства.
Поясняется при этом, что в ряде случаев повлекло нарушение дорожного сообщения, — вывод из строя мостов, подтопление дворов и эвакуацию жителей.
В ходе проверки прокуроры оценят действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия, а также проконтролируют своевременность оказания помощи местным жителям. Также будут организованы для граждан временные приемные, имеющимися средствами будут способствовать восстановлению их прав и оперативному устранению выявляемых нарушений.
Поручение об этом дал прокурор Забайкальского края Максим Ершов.
Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.
Самая сложная ситуация в Могочинском районе. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды на 50-90 см. Есть угроза подтопления населенных пунктов Ксеньевка, Могоча, Сбега, Джелонда.
Читайте также: В Забайкалье возникла угроза подтопления населённых пунктов