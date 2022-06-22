Чита, 22 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края с привлечением прокуроров районного уровня организовала проведение проверок по поступившей из оперативных служб информации об ухудшении гидрологической ситуации в Балейском, Могочинском, Оловяннинском, Сретенском и Шелопугинском районах в результате подъема уровня воды в реках, сообщает 22 июня телеграм-канал надзорного ведомства.

Дмитрий Илюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Село Смоленка 15 июля 2018 года

Поясняется при этом, что в ряде случаев повлекло нарушение дорожного сообщения, — вывод из строя мостов, подтопление дворов и эвакуацию жителей.

В ходе проверки прокуроры оценят действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия, а также проконтролируют своевременность оказания помощи местным жителям. Также будут организованы для граждан временные приемные, имеющимися средствами будут способствовать восстановлению их прав и оперативному устранению выявляемых нарушений.

Поручение об этом дал прокурор Забайкальского края Максим Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.

Самая сложная ситуация в Могочинском районе. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды на 50-90 см. Есть угроза подтопления населенных пунктов Ксеньевка, Могоча, Сбега, Джелонда.

Читайте также: В Забайкалье возникла угроза подтопления населённых пунктов