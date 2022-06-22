Бразилиа, , 08:59 — REGNUM Победительница конкурса красоты «Мисс Бразилия — 2018» Глейси Коррейя умерла от осложнений после перенесенной операции на миндалинах, 21 июня сообщил портал G1.

Свеча Sammedan

Ей было 27 лет. Смерть наступила от остановки сердца и недостатка кислорода в мозге, который был вызван кровоизлиянием. Операцию на миндалинах экс-мисс Бразилии перенесла два месяца назад.

Через пять дней после процедуры у Коррейи началось обильное кровотечение и произошла остановка сердца, а после она впала в кому и находилась в таком состоянии до своей смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года победительница конкурса красоты «Мисс Австрия — 2013» 26-летняя Эна Кадич сорвалась в пропасть с высоты 30 метров и погибла во время совершения пробежки в Австрийских Альпах.

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