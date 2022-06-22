Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по обращениям жителей районного центра Красноармейского района в части нарушения их жилищных прав: правоохранители отмечают, что износ пяти муниципальных превышает 60%, при этом протекает кровля, полы в коридорах и жилых помещениях местами сгнили и имеют прогибы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии. К проверке подключилось следственное управление СКР по Чувашской Республике.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

Речь идёт о пяти одноэтажных многоквартирных домах по улице Ленина в селе Красноармейское, построенных в 1984–1985 годы на металлическом каркасе по заказу общества «Волготрансгаз». В 2006 году их передали в муниципальную собственность: по данным прокуратуры, в 50 жилых помещениях проживают 94 человека.

Правоохранители отмечают, что данные дома обследовались неоднократно в 2016–2022 годы муниципальной межведомственной комиссией, но в нарушение требований к этой работе не привлекались специализированные организации, которые должны дать заключение о соответствии домов для проживания.

В прокуратуре сообщают, что при обследовании домов использовались данные 2004 года, согласно которым степень износа домов оценивалась в 32%, в то время как по технической инвентаризации в 2016 году износ домов составлял 44%, а на 24 мая 2022 года достиг 66%.

В надзорном ведомстве делают вывод, что принятые комиссиями решения не соответствовали требованиям закона.

При проверке в 2022 году с участием госжилинспекции Чувашии обнаружили трещины на отдельных элементах крыши, стен, потолка, внутренних перегородок.

«В домах протекает кровля, полы в коридорах и жилых помещениях местами сгнили и имеют прогибы, неполный притвор имеют окна в комнатах, общих душевых, сушильных, кухнях и входные двери», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, правоохранители установили, что пять лет данные дома не обслуживались управляющей организацией, так как муниципалитет не продлил соответствующий договор с УК «Коммунальщик».

В адрес главы администрации Красноармейского округа внесено представление с требованием организовать надлежащее обследование домов для принятия решения о включении в список ветхого или аварийного жилья, создать маневренный жилищный фонд и при необходимости организовать переселение.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения о наличии в действиях муниципальных должностных лиц признаков состава преступления (халатность).

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что ведомством организовано проведение доследственной проверки по обращению жителей о нарушении их жилищных прав:

«Граждане жалуются на непригодные условия проживания и непринятие мер районной администрацией по признанию указанного жилья аварийным».

Ведомство устанавливает все обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за содержание жилых домов и включение жильцов в программу переселения.

«Действиям должностных лиц администрации Красноармейского района будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорят в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Чувашии возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши здания школы в Моргаушском районе. Речь идёт о халатности.

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