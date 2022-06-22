Москва, , 08:57 — REGNUM После распада СССР единственному народу, которому было запрещено иметь свое государство и которому было предписано исчезнуть, был русский, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все эти суверенизации, порождаемые распадом Советского Союза всегда были сомнительными, но, все-таки, там все хотели получить национальные государства и думали, что они в этих государствах будут жить по какому-то национальному закону, черт его знает, какому. Было ясно, что есть один народ, которому это запрещено. Этот народ русский. В распаде империи до конца вообще не предполагалось жизни русского народа», — заявил он.

По его словам, все это практически прямо и непрерывное произносилось в России и на Западе в «лихие 90-е» на всех международных застольях и посиделках. В частности, утверждалось, что бессмысленно обсуждать стратегию России, потому что черед 30 лет ее уже не будет.

«Состоялся полураспад русской империи. Образовалась Российская Федерация. Она оказалась препятствием на пути «окончательного решения русского вопроса» и окончательного распада России. Это бесило очень и очень многих. И среди тех, кто наиболее сильно волновался по этому поводу, конечно, была и Польша в ее постсоветском обличии, и те силы на Украине, которые мечтали об «окончательном решении русского вопроса», — продолжил он.

И это естественно, потому что насаждаемая на Украине бандеровская идеология строилась всегда на том, что некая «суверенная Украина» сможет существовать лишь тогда, когда «москали будут уничтожены до конца». И только тогда, когда Кремль будет в руинах, расцветёт некая «Ненька». Хотя, фактически, никакого бы расцвета не произошло бы, а имело бы место окончательное поглощение Украины теми, кто исторически вспомнил бы, как он ее уже поглощал.

При этом, если бы даже не существовало России, Украина все равно была бы местом конфликта между Германий, США, Великобританией, Францией и Турцией. А Польша здесь вне конкуренции, подытожил политолог.