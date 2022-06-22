Русским запретили иметь государство. Кургинян о том, почему мы мешаем
Москва, 22 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. После распада СССР единственному народу, которому было запрещено иметь свое государство и которому было предписано исчезнуть, был русский, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.
По его словам, все это практически прямо и непрерывное произносилось в России и на Западе в «лихие 90-е» на всех международных застольях и посиделках. В частности, утверждалось, что бессмысленно обсуждать стратегию России, потому что черед 30 лет ее уже не будет.
И это естественно, потому что насаждаемая на Украине бандеровская идеология строилась всегда на том, что некая «суверенная Украина» сможет существовать лишь тогда, когда «москали будут уничтожены до конца». И только тогда, когда Кремль будет в руинах, расцветёт некая «Ненька». Хотя, фактически, никакого бы расцвета не произошло бы, а имело бы место окончательное поглощение Украины теми, кто исторически вспомнил бы, как он ее уже поглощал.
При этом, если бы даже не существовало России, Украина все равно была бы местом конфликта между Германий, США, Великобританией, Францией и Турцией. А Польша здесь вне конкуренции, подытожил политолог.