Донецк, , 08:57 — REGNUM За последние сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов погиб один мирный житель и ещё 14 были ранены. Об этом 22 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Свеча Gadini

«За минувшие сутки, с 08:00 21 июня до 08:00 22 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку.