Донецк, 22 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь из «Града» по городу Ясиноватая. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 7:55 зафиксирован удар по Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня «Град». С позиций в Авдеевке боевики выпустили шесть ракет.

В 8:00 с позиций в Песках работала ствольная артиллерия стандарта НАТО. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.