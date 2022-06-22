Владивосток, , 09:10 — REGNUM Торжественные, траурные митинги, возложения цветов, памятные шествия и патриотические концерты прошли 22 июня в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

День памяти и скорби Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во Владивостоке участники памятного шествия с гвоздиками и горящими лампадами в руках прошли под звуки оркестра от стелы «Город воинской славы» на центральной площади до Корабельной набережной.

«Наша страна выстояла и победила. Мы, как потомки рода победителей, находимся в неоплатном долгу перед ними и никогда не должны это забывать. Наша святая обязанность — помнить, что было, и не дать подобному повториться», — сказал зампредседателя правительства Приморья Антон Волошко.

К присутствующим обратился также председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Макаров.

Участники шествия возложили цветы к «Вечному огню» мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 22 июня во всех районах состоялись митинги, посвященные Дню памяти и скорби.