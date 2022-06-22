Иркутск, 22 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В 2022 году на капитальный ремонт дорог, ведущих на Байкал, направлено 1,4 млрд рублей, сообщает 22 телеграм-канал правительства Иркутской области.

Туризм на Байкале

Работы идут на шести участках: Иркутск — Большое Голоустное, с 85 по 98 км. Проведён капитальный ремонт моста через ручей Сухой, устроена дорожная одежда, уложено асфальтобетонное покрытие. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.

Баяндай — Еланцы — Хужир, отрезки общей протяжённостью 27 км. Один из них находится на Ольхоне.

Иркутск — Листвянка. Завершается ремонт участка с 32 по 42 км, начаты работы на участке с 42 по 52 км. Там ремонтируют восемь мостов и заменят асфальт.

«Мы уделяем огромное внимание ремонту дорог на Байкал. Разрабатывается проектная документация, решается вопрос с финансированием для других участков: это дорога на Ольхоне, трасса Тогот — Курма, завершение капремонта дороги Иркутск — Большое Голоустное, Байкальского тракта и других. Это очень дорогие проекты, но мы их выполним», — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие. Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

Читайте также: Нацпроект помог: Приангарье улучшает дороги местными материалами