Сеул, 22 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. По состоянию на конец мая 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $89,17 млрд, что на $2,18 млрд больше по сравнению с апрелем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, рост показателя обусловлен увеличением долларовых депозитов.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $2,17 млрд, до $75,35 млрд, одннако депозиты в евро, напротив, сократились на $120 млн, до $5,13 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц вырос на $2,26 млрд, до $73,91 млрд, однако физических лиц сократился на $80 млн, до $15,26 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.