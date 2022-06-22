Донецк, 22 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 7:45 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Песках. Националисты выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы украинской армии территории ДНР продолжились ночью на 22 июня.