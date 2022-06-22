Кемерово, , 08:53 — REGNUM В Кемеровской области завершилась посевная кампания. Аграрии засеяли 945 тысяч гектаров земли. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Это на 30,6 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году и на 8 тысяч гектаров больше, чем планировалось изначально засеять в 2022 году», — говорится в сообщении.

Засеяно 615,8 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур; 162,3 тысяч гектаров масличных культур; 8,7 тысяч гектаров картофеля; 1,39 тысяч гектаров овощей.