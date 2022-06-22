Грозный, , 08:51 — REGNUM В Чечне 21 июня с рабочим визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. В ходе поездки он встретился с главой северо-кавказской республики Рамзаном Кадыровым. Были обсуждены вопросы налаживания деловых и культурных связей.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Для Чечни рабочий визит посла Ирана стал очень полезным, отметил Кадыров, так как эта страна долгие годы живет под санкциями Запада. При этом власти республики сумели наработать богатый опыт развития экономики, что может быть полезным и для Чечни, и России в целом, подчеркнул глава Чечни.

«Иран является ярким примером того, что страна может успешно развиваться без помощи Запада. Иран на протяжении десятков лет находится под санкционным давлением. В таких тяжелых условиях руководство выработало особую стратегию налаживания внешней и внутренней экономической среды, что позволило значительно снизить, а в некоторых направлениях и вовсе свести на нет все негативные эффекты от санкций. Такой богатый опыт нахождения под санкциями очень полезен для России», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Посол Ирана в России Казем Джалали «высказал твёрдую позицию в отношении поддержки России по всем вопросам». Он также пригласил в Иран Рамзана Кадырова и заверил, что руководство его страны делает все для налаживания тесных взаимоотношений между Россией и Ираном.