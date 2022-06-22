Посол Ирана встретился в Рамзаном Кадыровым во время поездки в Чечню
Грозный, 22 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Чечне 21 июня с рабочим визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. В ходе поездки он встретился с главой северо-кавказской республики Рамзаном Кадыровым. Были обсуждены вопросы налаживания деловых и культурных связей.
Для Чечни рабочий визит посла Ирана стал очень полезным, отметил Кадыров, так как эта страна долгие годы живет под санкциями Запада. При этом власти республики сумели наработать богатый опыт развития экономики, что может быть полезным и для Чечни, и России в целом, подчеркнул глава Чечни.
Посол Ирана в России Казем Джалали «высказал твёрдую позицию в отношении поддержки России по всем вопросам». Он также пригласил в Иран Рамзана Кадырова и заверил, что руководство его страны делает все для налаживания тесных взаимоотношений между Россией и Ираном.