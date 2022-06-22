Томск, , 08:51 — REGNUM В полночь 21 июня жители Томска на монументе боевой и трудовой славы зажгли «Свечи памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Свеча памяти» в Томске Телеграмм-канал Владимира Мазура

По словам врио губернатора Томской области Владимира Мазура, несмотря на поздний час к монументу пришло много местный жителей, а свет от их свечей озарил Лагерный сад.

«Сегодня утром снова посетил это святое место, возложил цветы, почтил память защитников Родины. Здесь всегда многолюдно, но в памятные дни — особенно. Потому что помним», — отметил глава региона.