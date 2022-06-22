Сан-Матео, США, 22 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Вслед за несколькими другими крупными компаниями PlayStation подтвердила, что не будет участвовать в выставке Gamescom 2022. Об этом 22 июня сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Как отмечает редакция издания, это означает, что те, кто хочет посетить мероприятие или следить за ним, могут не ожидать новостей на тему проектов God of War Ragnarok, Forspoken, Marvel’s Spider-Man 2 и PSVR 2. Кроме того, это фактически означает, что блока PlayStation также не будет на мероприятии Gamescom: Opening Night Live Джеффа Кили.

Напомним, ранее об отказе от участия в Gamescom 2022 объявили Nintendo и Activision Blizzard. При этом на выставке появятся Bandai Namco и стремительно набирающие вес издательские компании THQ Nordic и Koch Media. Ожидается, что Xbox также поучаствует в мероприятии, но пока неизвестно, в каком качестве. Gamescom 2022 пройдёт в Кёльне (Германия) с 24 по 28 августа 2022 года.