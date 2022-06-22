PlayStation не появится на выставке Gamescom 2022
Сан-Матео, США, 22 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Вслед за несколькими другими крупными компаниями PlayStation подтвердила, что не будет участвовать в выставке Gamescom 2022. Об этом 22 июня сообщает портал GamesRadar.
Как отмечает редакция издания, это означает, что те, кто хочет посетить мероприятие или следить за ним, могут не ожидать новостей на тему проектов God of War Ragnarok, Forspoken, Marvel’s Spider-Man 2 и PSVR 2. Кроме того, это фактически означает, что блока PlayStation также не будет на мероприятии Gamescom: Opening Night Live Джеффа Кили.
Напомним, ранее об отказе от участия в Gamescom 2022 объявили Nintendo и Activision Blizzard. При этом на выставке появятся Bandai Namco и стремительно набирающие вес издательские компании THQ Nordic и Koch Media. Ожидается, что Xbox также поучаствует в мероприятии, но пока неизвестно, в каком качестве. Gamescom 2022 пройдёт в Кёльне (Германия) с 24 по 28 августа 2022 года.