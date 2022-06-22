Донецк, , 08:50 — REGNUM Два мирных жителя были ранены при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских нацистов. Об этом 22 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела Киевского района во время работ по ремонту контактной сети получили ранения двое сотрудников предприятия «Донэлектроавтотранс», — напсиал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты произвели артиллерийские обстрелы населённого пункта Еленовка и Киевского района Донецка.