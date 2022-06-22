Чита, 22 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках, сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Александр Осипов.

Губернатор Александр Осипов Наводнение в Забайкалье

По его словам, размыты подъезды к селам Гробово, Журавлево, Алия, Турга, пгт Золотореченск, в п. Усть-Карск разрушены два автомобильных моста, отрезаны три улицы — Юбилейная, Нагорная и Объездная, поврежден пешеходный мост в Могоче.

«Во всех этих населенных пунктах есть запас воды и продуктов питания. Есть альтернативные пути проезда. И, главное, нет угрозы подтопления жилых домов. На всех участках ведем постоянный мониторинг. Организованы работы по обеспечению проезда», — пояснил Забайкальский глава.

По его словам, самая сложная ситуация в Могочинском районе. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды на 50-90 см. Есть угроза подтопления населенных пунктов Ксеньевка, Могоча, Сбега, Джелонда. Туда направлена аэромобильная группировка МЧС. Развернут пункт временного размещения на 40 мест. Силы и средства готовы к незамедлительному реагированию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где практически ежегодно происходят масштабные наводнения, потратят несколько миллиардов рублей на защиту региона от стихии.

Читайте также: Забайкалье потратит миллиарды рублей для защиты от наводнений